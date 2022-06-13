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Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Головний тренер національної команди не розглядає варіант залишатися за кордоном
18:53
Фото: УАФ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков
на прес-конференції напередодні матчу з національною командою Ірландії в рамках Ліги нації розповів, чи залишиться він та гравці за кордоном після гри:
Я можу говорити тільки про себе. Я їду до України. Я поїду до своєї країни, до своєї сім’ї. Я люблю свою країну. Їду додому, до Києва.
Прес-секретар збірної України Олександр Гливинський уточнив, що ряд гравців продовжать підготовку в своїх командах. Мова йде про футболістів «Динамо» та «Шахтаря», які наразі тренуються за кордоном.
Також Петраков розповів про кадрову ситуацію в команді.
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