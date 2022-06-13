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Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй

Головний тренер національної команди не розглядає варіант залишатися за кордоном
Футбол Збірна України
18:53
Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков на прес-конференції напередодні матчу з національною командою Ірландії в рамках Ліги нації розповів, чи залишиться він та гравці за кордоном після гри:

Я можу говорити тільки про себе. Я їду до України. Я поїду до своєї країни, до своєї сім’ї. Я люблю свою країну. Їду додому, до Києва.

Прес-секретар збірної України Олександр Гливинський уточнив, що ряд гравців продовжать підготовку в своїх командах. Мова йде про футболістів «Динамо» та «Шахтаря», які наразі тренуються за кордоном.

Також Петраков розповів про кадрову ситуацію в команді.

Олег Шумейко-молодший
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