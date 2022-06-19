Петраков впритул наблизився до Лобановського за кількістю матчів біля керма збірної України

Спеціаліст – восьмий серед тренерів «синьо-жовтих» за даним показником

Олександр Петраков / Фото - УАФ

Збірна України вперше втратила очки в поточному розіграші Ліги націй в матчі проти Ірландії (1:1). Ця зустріч стала 12-й біля керма команди для Олександра Петракова.

Таким чином, фахівець вийшов на восьме місце серед тренерів «синьо-жовтих» за кількістю ігор. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За цим показником Петраков обійшов Олега Базилевича. На сьомий сходинці розташувався Валерій Лобановський з 18 зустрічами.

Раніше стало відомо, що голкіпер