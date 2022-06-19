Екс-форвард збірної України: «Не бачу приводу міняти Петракова»
Петраков впритул наблизився до Лобановського за кількістю матчів біля керма збірної України
Спеціаліст – восьмий серед тренерів «синьо-жовтих» за даним показником
16:48
Олександр Петраков / Фото - УАФ
Збірна України вперше втратила очки в поточному розіграші Ліги націй в матчі проти Ірландії (1:1). Ця зустріч стала 12-й біля керма команди для Олександра Петракова.
Таким чином, фахівець вийшов на восьме місце серед тренерів «синьо-жовтих» за кількістю ігор. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
За цим показником Петраков обійшов Олега Базилевича. На сьомий сходинці розташувався Валерій Лобановський з 18 зустрічами.Раніше стало відомо, що голкіпер Андрій Пятов побив ще один рекорд збірної України в матчі з Вірменією.
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