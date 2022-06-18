П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією

Гра Ліги націй стала знаковою для голкіпера, що завершив міжнародну кар'єру

Андрій П'ятов / Фото - Getty Images

Збірна України розгромила Вірменію в матчі Ліги націй (3:0). Гра стала знаковою для голкіпера Андрія П'ятова.

Воротар став рекордсменом «синьо-жовтих» за кількістю сухих матчів – 47. Але це не єдине досягнення кіпера.

П'ятов оновив віковий рекорд збірної України, вийшовши на поле в 37 років і 347 днів. Таким чином, він побив своє ж досягнення в 37 років і 105 днів.

Нагадаємо, після даної гри голкіпер завершив міжнародну кар'єру.