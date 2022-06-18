П'ятов: «Багато хто говорить, що «спорт поза політикою», але хіба може бути геноцид поза політикою?»
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
Гра Ліги націй стала знаковою для голкіпера, що завершив міжнародну кар'єру
19:46
Андрій П'ятов / Фото - Getty Images
Збірна України розгромила Вірменію в матчі Ліги націй (3:0). Гра стала знаковою для голкіпера Андрія П'ятова.
Воротар став рекордсменом «синьо-жовтих» за кількістю сухих матчів – 47. Але це не єдине досягнення кіпера.
П'ятов оновив віковий рекорд збірної України, вийшовши на поле в 37 років і 347 днів. Таким чином, він побив своє ж досягнення в 37 років і 105 днів.
Нагадаємо, після даної гри голкіпер завершив міжнародну кар'єру.
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