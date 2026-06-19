ПФЛ оголосила склад учасників Другої ліги сезону 2026/27
В новій кампанії зіграють 19 команд у двох групах
близько 1 години томуПідписатися в
Офіційно стало відомо, які команди гратимуть у Другій лізі України у наступному сезоні.
Відзначаємо, що з Першої ліги до третього за силою дивізіону країни опустилися Поділля і Металург. Рух вирішив не виступати у перехідних матчах за місце в УПЛ і грати в Другій лізі.
Команди-учасники Другої ліги-2026/27
Група А
Брацлав (Вінницька обл.), Вільхівці (Закарпатська обл.), Дністер (Заліщики), Діназ (Вишгород), Поділля (Хмельницький), Рух (Львів), Самбір-Нива-2 (Тернопіль), Скала 1911 (Стрий), Ужгород.
Група Б
Авангард (Харківська обл.), Атлет (Київ), Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Карбон (Черкаси), Металург (Запоріжжя), Нива (Вінниця), Олександрія-2 , Пенуел (Кривий Ріг), Полтава-2, Тростянець (Сумська обл.).
Формат: Змагання пройдуть у три кола (осінь-весна).