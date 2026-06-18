Оголошено повний список команд Першої ліги на новий сезон
У новому розіграші візьмуть участь 16 колективів
26 хвилин томуПідписатися в
Фото: ПФЛ
Завершилося формування складу учасників чемпіонату України серед команд Першої ліги на сезон 2026/2027.
- Агробізнес (Волочиськ)
- Вікторія (Суми)
- Інгулець (Петрове)
- Колос-2 (Ковалівка)
- Куликів-Білка
- Локомотив (Київ)
- Металіст (Харків)
- Нива (Тернопіль)
- Олександрія
- Полісся-2 (Житомир)
- Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)
- Пробій (Городенка)
- Фенікс-Маріуполь
- ФК Чернігів
- ЮКСА (Тарасівка)
- СК Полтава
Склад учасників зазнав суттєвих змін порівняно з минулою кампанією. За підсумками попереднього сезону Першу лігу покинули запорізький Металург та хмельницьке Поділля, які опустилися до Другої ліги. А ось з УПЛ додалися СК Полтава та Олександрія.