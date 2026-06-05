Сергій Разумовський

У першому матчі плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі сезону-2026/2027 Кудрівка не змогла здобути перемогу над першоліговим Агробізнесом. Зустріч у Рівному завершилася без забитих м’ячів — 0:0.

Номінальні господарі, які виступали як представник елітного дивізіону, намагалися діяти першим номером і створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Втім, реалізувати свою ігрову перевагу команді не вдалося. Агробізнес, своєю чергою, діяв дисципліновано в обороні та зумів втримати власні ворота на замку.

Для Кудрівки цей результат залишає відкритим питання щодо підсумку всього протистояння, адже вирішальний матч попереду. Команда матиме шанс виправити ситуацію вже у другій грі, однак для цього потрібно буде значно покращити реалізацію моментів і знайти шляхи до воріт суперника.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 9 червня, о 18:00 у Тернополі. Саме там і визначиться, хто отримає путівку до УПЛ на сезон-2026/2027.

Плейоф за місце в УПЛ, перший матч

Кудрівка – Агробізнес 0:0

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина, Думанюк, Глущенко (Нагнойний, 68), Сторчоус (Беляєв, 68), Світюха (Пушкарьов, 58), Овусу (Лєгостаєв, 80), О. Козак (Макосо, 80).

Агробізнес: Хмеловський, Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива, Толочко, Палюх, Теплий (Зінь, 79), Сьомка (Нич, 70), Кузьмін (Б. Козак, 70), Лень (Різник, 79).

Попередження: Думанюк 30.