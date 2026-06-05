Сергій Разумовський

Перший матч плейоф за право виступати в УПЛ у сезоні-2026/27 між Олександрією та Лівим Берегом завершився внічию. Команди не змогли визначити переможця у стартовій зустрічі протистояння, зігравши з рахунком 1:1.

Першу половину гри активніше провели господарі поля. Олександрія зуміла скористатися одним зі своїх моментів на 20-й хвилині, коли рахунок відкрив мавританський легіонер команди Яде Ндіага. Після подачі зі штрафного м’яч відскочив у зручну зону, а футболіст Олександрії швидко зорієнтувався в епізоді та завдав удару по воротах.

Цей гол дозволив господарям піти на перерву з мінімальною перевагою. У першому таймі Олександрія діяла впевненіше, краще контролювала окремі відрізки гри та змусила суперника відіграватися після перерви.

У другому таймі Лівий Берег помітно додав в активності та став діяти значно гостріше біля чужих воріт. Важливу роль у зміні характеру гри відіграли заміни, які провів головний тренер гостей Олександр Рябоконь. Саме один із гравців, що вийшов на поле з лави запасних, допоміг команді швидко відновити рівновагу.

На 52-й хвилині Лівий Берег зрівняв рахунок. Назар Волошин, який з’явився на полі після перерви, виступив у ролі асистента та віддав передачу на Вікентія Волошина. Той завдав діагонального удару та точно пробив у дальній кут воріт, зробивши рахунок 1:1.

Після цього гра стала більш напруженою, а обидві команди намагалися знайти свій шанс для переможного голу. Особливо близькими до успіху гості були вже у компенсований час, коли «лебеді» могли вирвати вольову перемогу наприкінці зустрічі. Втім, реалізувати свій момент команді не вдалося.

У підсумку перший матч плейоф завершився результативною нічиєю 1:1, тож доля путівки до УПЛ на сезон-2026/27 вирішуватиметься у повторній грі. Матч-відповідь між Лівим Берегом та Олександрією відбудеться 9 червня на полі Лівого Берега.

УПЛ, плейоф за місце, перший матч

Олександрія – Лівий Берег 1:1

Голи: Ндіага, 20 – В. Волошин, 52

Олександрія: Макаренко, Шулянський (Боль, 68), Кампуш, Беїратче, Огарков (Власюк, 74), Ващенко, Мишньов (Черниш, 64), Булеца, Ндіага, Кастільйо (Жонатан, 64), Теді Цара (Родрігес, 88)

Лівий Берег: Жмурко, Сідней, Коваленко, Самар, Соколов, Косовський, Банада, Дієго (Воробчак, 46), Шастал, Венделл (Н. Волошин, 46), В. Волошин

Попередження: Беїратче, Ващенко, Ндіага – Сідней, Соколов