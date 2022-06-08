Піднятися після падіння. Сьогодні збірна України стартує в Лізі націй

На «синьо-жовтих» після прикрої поразки в Кардіффі чекає ще три матчі

Фото - УАФ

Збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй. Матч першого туру проти Ірландії відбудеться вже сьогодні, 8 червня. Початок – о 21:45.

«Синьо-жовтим» вже довелося зіграти два матчі на минулому тижні. Крім цього, команда зіткнулася з кадровими труднощами.

Травм зазнали голкіпер Георгій Бущан і хавбек Тарас Степаненко. захисник Едуард Соболь – під питанням.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков пообіцяв провести ротацію в матчі з Ірландією.