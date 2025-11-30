Сергій Разумовський

У 14-му турі французької Ліги 1 Ліон розгромив Нант на домашньому Парк Олімпік Ліонне з рахунком 3:0.

Ключовим моментом гри стало вилучення Мванга на 43-й хвилині. Гості залишилися вдесятьох ще до перерви, після чого господарі повністю перехопили ініціативу. На початку другого тайму Ліон втілив чисельну перевагу в гол: на 51-й хвилині Абнер Вінісіус відкрив рахунок точним ударом.

Надалі Ліон лише нарощував тиск. Сатріано оформив дубль, забивши на 70-й та 77-й хвилинах і довівши рахунок до розгромного. Наприкінці зустрічі господарі могли зробити перемогу ще більш переконливою: на 86-й хвилині Бамеда Дефф відзначився забитим м’ячем, однак після перегляду VAR гол було скасовано через фіксацію порушення правил. Попри це, Ліон без проблем довів матч до переможного завершення, а Нант так і не зміг оговтатися під час гри в меншості.

До вашої уваги огляд матчу.

Ліон набрав 24 очки та піднявся до зони єврокубків. Нант з 11 балами залишився у зоні вильоту.

Ліга 1, 14-й тур

Ліон – Нант 3:0

Голи: Абнер Вінісіус, 51, Сатріано, 70, 77

Ліон: Грейф, Тальяфіко, Ніакате, Тессманн (Мера, 90), Абнер Вінісіус, Де Карвалью (Морейра, 72), Мортон (Мангаля, 85), Гатебур (Мейтленд-Найлз, 72), Толіссо, Шульц, Сатріано (Карабец, 85)

Нант: Лопеш, Козза, Таті (Мостафа, 89), Авазієм, Аміан, Мванга, Квон (Радакович, 78), Лепенан (Сантонз, 89), Аблін, Ель-Арабі (Дефф, 58), Ладо (Гірассі, 58)

Попередження: Мортон (57) – Таті (22), Лепенан (88)