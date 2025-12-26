Павло Василенко

Пішов із життя Жан-Луї Гассе – знакова постать французького футболу та багаторічний помічник Лорана Блана. Він помер у п’ятницю вранці у віці 72 років. Інформацію про смерть тренера підтвердили його близькі соратники у коментарі виданню L’Équipe.

Гассе, колишній півзахисник, майже всю ігрову кар’єру провів у Монпельє. Після завершення виступів на полі він перейшов до тренерської діяльності, працюючи як головним тренером, так і асистентом – зокрема, у штабі Луїса Фернандеса.

Найтісніше його ім’я пов’язане з Лораном Бланом. З 2007 по 2016 рік вони працювали разом, розпочавши співпрацю в Бордо. Саме тоді клуб здобув чемпіонський титул Ліги 1 у 2009 році, а також виграв Кубок ліги та Суперкубок Франції.

Як незамінний соратник Блана, Гассе разом із ним перейшов до збірної Франції, а згодом – до Парі Сен-Жермен. У ПСЖ їхній тандем зібрав значну колекцію трофеїв: три чемпіонства Франції, три Кубки ліги, два Кубки Франції та три Суперкубки. Їхній спільний шлях завершився в червні 2016 року, коли обидва залишили паризький клуб.

У січні 2017 року Гассе повернувся до Монпельє вже як головний тренер і зумів урятувати команду від вильоту. Згодом він провів два сезони в Сент-Етьєні, а у 2022 році очолив збірну Кот-д’Івуару.

Його період роботи зі «Слонами» виявився нетиповим. Після провального групового етапу Кубка африканських націй 2024 року, який проходив у Кот-д’Івуарі, Гассе залишив посаду. Його наступник, асистент Емерс Фае, зумів довести команду, що ледве вийшла з групи з третього місця, до сенсаційної перемоги на турнірі.

Через місяць після відходу зі збірної Гассе запросив Марсель, де він завершував сезон, що закінчився для клубу лише восьмим місцем. Хоча тренер оголосив про завершення кар’єри, згодом він повернувся, щоб очолити рідний Монпельє та спробувати врятувати його від вильоту.

Однак після 21 матчу сторони розірвали співпрацю за взаємною згодою, а клуб зрештою не зміг уникнути пониження до Ліги 2.