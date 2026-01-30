Павло Василенко

Федерація футболу Перу пішла на радикальні зміни після провалу у відборі на чемпіонат світу-2026. Новим головним тренером національної збірної став бразильський фахівець Мано Менезес, який у минулому вже очолював одну з найтитулованіших команд світу ٲ збірну Бразилії.

Рішення про зміну наставника було ухвалене після катастрофічного виступу перуанців у кваліфікації, де команда фінішувала дев’ятою з десяти у південноамериканській зоні. З 18 матчів Перу змогла виграти лише два, остаточно втративши шанси на вихід на Мундіаль.

Президент Федерації футболу Перу Агустін Лосано чітко окреслив завдання для нового тренера: підготувати команду до чемпіонату світу 2030 року. Про це повідомляє агентство AFP.

Менезесу – 63 роки, і він має значний міжнародний досвід. Збірну Бразилії він очолював у період з 2010 по 2012 рік, а також працював із низкою провідних клубів на батьківщині.

Попри гучне ім’я, кар’єра Менезеса не позбавлена суперечностей: він жодного разу не вигравав великого міжнародного трофея. Окрім Бразилії, фахівець тренував клуби в Саудівській Аравії та Китаї, що додає йому досвіду роботи в різних футбольних культурах.

Збірна Перу востаннє брала участь у чемпіонаті світу у 2018 році, перервавши тоді 36-річну паузу. Тепер країна знову мріє повернутися на головну футбольну арену планети – і робить ставку на колишнього тренера «селесао».