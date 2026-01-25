Вінгер Шахтаря Педріньо найближчим часом може оформити українське громадянство та отримати право виступати за національну збірну України, інформує ESPN.

За даними джерела, головний тренер збірної Сергій Ребров особисто пов'язувався з Педріньо і дав зрозуміти, що серйозно розраховує на футболіста у складі національної команди.

Останніми днями профільні служби у прискореному режимі займаються підготовкою необхідних документів, щоб гравець зміг провести дебютний матч за збірну вже у березні. Очікується, що Педріньо буде доступним для виклику на поєдинок плей-оф відбору до ЧС-2026 проти Швеції, який заплановано на 26 березня.

