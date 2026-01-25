Бразилець може допомогти збірній України у плей-оф відбору на ЧС-2026
Легіонер Шахтаря найближчим часом отримає українське громадянство
близько 1 години тому
Вінгер Шахтаря Педріньо найближчим часом може оформити українське громадянство та отримати право виступати за національну збірну України, інформує ESPN.
За даними джерела, головний тренер збірної Сергій Ребров особисто пов'язувався з Педріньо і дав зрозуміти, що серйозно розраховує на футболіста у складі національної команди.
Останніми днями профільні служби у прискореному режимі займаються підготовкою необхідних документів, щоб гравець зміг провести дебютний матч за збірну вже у березні. Очікується, що Педріньо буде доступним для виклику на поєдинок плей-оф відбору до ЧС-2026 проти Швеції, який заплановано на 26 березня.
