Павло Василенко

Нападник Теммі Абрахам офіційно повернувся до Англійської Прем’єр-ліги після кількох років виступів за кордоном. 28-річний футболіст підписав довгостроковий контракт з Астон Віллою, який діятиме до літа 2030 року, та знову одягнув футболку клубу з Бірмінгема.

Абрахам перейшов до Астон Вілли з турецького Бешикташа, завершивши черговий етап своєї закордонної кар’єри. Для англійського форварда це повернення має особливе значення: у сезоні 2018/2019 він уже виступав за Астон Віллу на правах оренди й став одним із ключових гравців команди.

Наразі Астон Вілла демонструє впевнену гру в чемпіонаті Англії та посідає третє місце в турнірній таблиці, поступаючись лише Арсеналу та Манчестер Сіті. Від лідера сезону команда відстає на чотири очки, зберігаючи реальні шанси поборотися за найвищі позиції.

Сам Абрахам не приховує амбіцій після повернення. У коментарі агентству AP нападник наголосив, що бачить у нинішньому складі великий потенціал і налаштований боротися за трофеї. За його словами, команда повинна ставити перед собою максимальні завдання в кожному турнірі, в якому бере участь.

У поточному сезоні Абрахам провів 26 матчів у всіх змаганнях, у яких відзначився 13 забитими м’ячами, підтвердивши свій статус результативного форварда.