Евертон здобув перемогу над Астон Віллою в рамках 22 туру Англійської Прем'єр-ліги. Клуб з Бірмінгема втратив шанс скоротити дистанцію до лідируючого Арсеналу та обійти Манчестер Сіті у турнірній таблиці.

Долю зустрічі вирішив один епізод у другому таймі. На 59-й хвилині Баррі виявився найспритнішим у штрафному майданчику і після відскоку відправив м'яч у сітку, перегравши голкіпера господарів Еміліано Мартінеса. Цього точного удару виявилося достатньо, щоб мерсисайдці здобули три очки та наблизилися до зони Ліги чемпіонів на відстань трьох балів.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч на Вілла Парк, впевнено діючи на своєму фланзі. У поточному сезоні Миколенко взяв участь у 22 поєдинках за Евертон у всіх змаганнях, проте поки що не відзначився голами чи результативними передачами.

АПЛ. 22 тур

Астон Вілла – Евертон 0:1

Гол: Баррі, 59