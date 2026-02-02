Павло Василенко

Справжній шок надходить із Саудівської Аравії: Кріштіану Роналду відмовився брати участь у найближчому матчі Аль-Насра проти принципового міського суперника Аль-Ріяду, який відбудеться вже завтра. Причина – не фізичний стан і не ротація складу, як повідомляли місцеві ЗМІ раніше.

За інформацією авторитетного португальського видання A Bola, португальська суперзірка глибоко незадоволена управлінням клубом. Його претензії спрямовані безпосередньо до PIF – Публічного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, який контролює Аль-Наср та ще кілька провідних команд ліги.

Згідно з джерелами, близькими до клубу, Роналду вважає, що його команда перебуває у менш привілейованому становищі порівняно з іншими клубами, якими керує той самий фонд. На думку нападника, це впливає як на трансферну політику, так і на загальний розвиток проекту, що суперечить амбіціям клубу та особистим цілям футболіста.

Важливо, що відмова від участі в матчі не пов’язана з бажанням зберегти сили перед дербі проти Аль-Іттіхаду, запланованого на 6 лютого. Йдеться саме про внутрішній конфлікт і принципову позицію гравця.

Ситуація навколо Аль-Насра залишається напруженою, а подальший розвиток подій може мати серйозні наслідки як для клубу, так і для майбутнього самого Роналду в Саудівській Аравії.