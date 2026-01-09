Павло Василенко

Ім’я Хаві Ернандеса дедалі гучніше лунає в контексті можливих змін на тренерському містку Манчестер Юнайтед. Іспанський фахівець, який раніше очолював Барселону, готовий повернутися до активної роботи та розглядає варіант продовження кар’єри в Англійській Прем’єр-лізі. Саме тому британські медіа вже встигли назвати його одним із фаворитів на вакантну посаду на «Олд Траффорд».

Втім, ситуація виявилася не такою однозначною. Найавторитетніший футбольний інсайдер Фабріціо Романо вирішив прояснити деталі та дещо охолодив запал уболівальників. За його словами, Хаві справді перебуває у полі зору керівництва Манчестер Юнайтед, однак наразі між сторонами немає жодних прямих переговорів чи конкретних домовленостей.

Романо нагадав, що Хаві майже два роки не працює після відходу з Барселони, але цей період пішов йому на користь. Іспанець відпочив, переосмислив свої підходи та активно шукає новий амбітний проєкт. При цьому тренер не приховує, що із задоволенням спробував би свої сили саме в Англійській Прем’єр-лізі. Нагадаємо, що кілька днів тому Манчестер Юнайтед звільнив Рубена Аморіма, тож пошук нового наставника триває.