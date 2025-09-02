Екснаставник Барселони Хаві відхилив пропозицію очолити леверкузенський Баєр, повідомляє Marca.

За даними видання, керівництво німецького клубу звернулося до 45-річного спеціаліста одразу після звільнення Еріка тен Хага. Однак Хаві відмовився, аргументувавши своє рішення нестабільною ситуацією як у результатах команди, так і у роботі клубної структури.

Нагадаємо, влітку 2024 року Хаві залишив Барселону і з того часу залишається без тренерської посади.

Раніше повідомлялося, що тен Хаг встиг заробити близько 6 мільйонів євро лише за два місяці в Байєрі.