Хаві не буде головним тренером Баєра
Фахівець відмовився від цієї пропозиції
близько 2 годин тому
Хаві/фото: Google
Екснаставник Барселони Хаві відхилив пропозицію очолити леверкузенський Баєр, повідомляє Marca.
За даними видання, керівництво німецького клубу звернулося до 45-річного спеціаліста одразу після звільнення Еріка тен Хага. Однак Хаві відмовився, аргументувавши своє рішення нестабільною ситуацією як у результатах команди, так і у роботі клубної структури.
Нагадаємо, влітку 2024 року Хаві залишив Барселону і з того часу залишається без тренерської посади.
Раніше повідомлялося, що тен Хаг встиг заробити близько 6 мільйонів євро лише за два місяці в Байєрі.