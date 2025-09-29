Відомий іспанський фахівець Хаві може повернутися до тренерської роботи найближчим часом.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, колишній наставник Барселони уважно стежить за подіями в англійській Прем’єр-лізі й особливо за ситуацією в Манчестер Юнайтед.



Хаві вивчає Прем’єр-лігу, слідкує за тим, що там відбувається. Він готовий негайно перейти в Манчестер Юнайтед, навіть без єврокубків – зазначив Романо у своєму YouTube-каналі.

Нинішній головний тренер манкуніанців Рубен Аморім перебуває під серйозним тиском через невдалі результати. У минулі вихідні команда поступилася Брентфорду з рахунком 1:3 і зараз посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці Прем’єр-ліги.