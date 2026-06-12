Південна Корея вирвала перемогу на ЧС-2026 одразу після скасованого голу Чехії
Команди стартували на чемпіонаті світу з драматичного матчу
37 хвилин томуПідписатися в
У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над Чехією та вдало розпочала виступ на турнірі.
Перший тайм минув без забитих м’ячів, а всі ключові події розгорнулися вже після перерви. Саме чехи першими зуміли відкрити рахунок у зустрічі: Крейчі скористався своїм шансом і вивів європейську команду вперед.
Втім, перевага Чехії тривала недовго. Південна Корея швидко відреагувала на пропущений гол і відновила рівновагу зусиллями Хван Ін Пома. Після цього матч став ще напруженішим, а обидві команди почали активніше шукати можливості для вирішального удару.
Невдовзі Соучек знову відправив м’яч у сітку воріт корейців, однак цей гол не було зараховано через офсайд. Чехія втратила шанс повернути собі перевагу, і майже одразу за це поплатилася. О Хьон Кю забив вирішальний м’яч та приніс Південній Кореї перемогу.
Завдяки цьому результату Південна Корея набрала три очки та зрівнялася з Мексикою у групі A. Чехія, як і ПАР, після першого туру залишається без набраних балів.
Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур
Південна Корея – Чехія 2:1
Голи: Хван, 67, О Хьон Кю, 80 – Крейчі, 59
Південна Корея: Син Гю, Сол Йон, Хан Бом, Мін Чже, Гі Хьок, Те Сок (Чжі-Сун 69), Хван Ін Бом (Чжин Джу 84), Пек (Чін Соп 84), Кан Ін, Чже Сон (Хі Чхан 62) - Сон (О Хьон Кю 69)
Чехія: Коварж, Цоуфал, Халоупек, Гранач, Крейчі, Зелений, Соучек, Сойка (Хитіл 85), Шулц (Гложек 64), Провод (Саділек 64), Шик (Хорий 64)
Попередження: Гі Хьок 90+5
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