Перший тайм минув без забитих м’ячів, а всі ключові події розгорнулися вже після перерви. Саме чехи першими зуміли відкрити рахунок у зустрічі: Крейчі скористався своїм шансом і вивів європейську команду вперед.

Втім, перевага Чехії тривала недовго. Південна Корея швидко відреагувала на пропущений гол і відновила рівновагу зусиллями Хван Ін Пома. Після цього матч став ще напруженішим, а обидві команди почали активніше шукати можливості для вирішального удару.

Невдовзі Соучек знову відправив м’яч у сітку воріт корейців, однак цей гол не було зараховано через офсайд. Чехія втратила шанс повернути собі перевагу, і майже одразу за це поплатилася. О Хьон Кю забив вирішальний м’яч та приніс Південній Кореї перемогу.

Завдяки цьому результату Південна Корея набрала три очки та зрівнялася з Мексикою у групі A. Чехія, як і ПАР, після першого туру залишається без набраних балів.