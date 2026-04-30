Сергій Разумовський

У матчах-відповідях півфіналу Ліги Європи було зафіксовано одразу два напружені результати. Ноттінгем Форест на своєму полі мінімально переграв Астон Віллу, а Брага в драматичній кінцівці вирвала перемогу над Фрайбургом.

Однією з головних несподіванок ігрового дня стала перемога Ноттінгем Форест над Астон Віллою. Господарі зуміли втримати свої ворота недоторканними та скористалися одним зі своїх шансів у другому таймі. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 71-й хвилині, коли Кріс Вуд точно виконав пенальті. У підсумку команда здобула мінімальну, але дуже важливу перемогу перед виїздом на поле суперника.

Не менш напруженим вийшов і матч між Брагою та Фрайбургом. Португальський клуб відкрив рахунок уже на 8-й хвилині завдяки голу Тікназа, однак ще до перерви німецька команда відігралася після точного удару Гріфо на 16-й хвилині. Наприкінці першого тайму Брага мала чудову можливість знову вийти вперед, але на 45+2-й хвилині Салазар не реалізував пенальті.

Здавалося, що зустріч завершиться внічию, однак у компенсований час господарі все ж вирвали перемогу. На 92-й хвилині Доргелес забив вирішальний м’яч і приніс Бразі важливу перевагу перед матчем-відповіддю. Таким чином, португальська команда здобула перемогу з рахунком 2:1 і зберегла хороші шанси на вихід до фіналу.

Матчі-відповіді в обох півфінальних парах відбудуться рівно за тиждень на полях суперників, де й визначаться учасники вирішального поєдинку турніру.

Ліга Європи. Півфінал, перші матчі

Ноттінгем Форест – Астон Вілла 1:0

Голи: Вуд, 71 (пен.)

Брага – Фрайбург 2:1

Голи: Тікназ, 8, Доргелес, 90+2 – Гріфо, 16

45+2 хв.: Салазар (Брага) не реалізував пенальті