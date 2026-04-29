Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій проти лондонського Крістал Пелес. Наставник гірників відзначив високий рівень суперника, проте наголосив на готовності своєї команди дати бій представнику АПЛ. Слова наводить пресслужба Шахтаря.

Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу нашого опонента, у них чудовий тренер. Це сильна команда, яка представляє світовий футбол на найвищому рівні. Хочемо зіграти у свій футбол, зробити власні кроки та показати себе на полі.

Я впевнений, що в гравців усе вийде, тому що бачу в їхніх очах бажання. Ми мусимо прийняти, що Крістал Пелес фізично сильніший за нас, проте ми віримо в себе, старатимемося та знаємо, що зробимо все від нас залежне. Тому маю величезну надію на наступний матч.