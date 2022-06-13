Півзахисник збірної України: «Перемога над Вірменією додасть упевненості перед Ірландією»

Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок в інтерв’ю прес-службі УАФ підвів підсумки матчу Ліги націй з Вірменією (3:0):



Щодо позиції Зінченка, то він грав зліва, трішки піднімався, бо перед ним виникав простір. Це іноді працювало, тож чом би й ні.

Відсутність Ярмоленка – велика втрата, адже він дуже досвідчений гравець. Думаю, із Вірменією він би дуже допоміг.

Гол Маліновського? Іноді ми награємо такі моменти, але я гадаю, що це була імпровізація. Коли забиваєш м’яч таким командам, які грають від оборони, цей гол стає ключовим, бо суперник розкривається. Усі емоційно відреагували на гол Караваєва. Я думаю, це пішло на користь команді, ми згуртувалися.

Перемога над Вірменією додасть упевненості перед Ірландією. Коли ти перемагаєш, легко готуватися до наступних матчів.