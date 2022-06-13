Півзахисник збірної України: «Перемога над Вірменією додасть упевненості перед Ірландією»
Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок
в інтерв’ю прес-службі УАФ підвів підсумки матчу Ліги націй з Вірменією (3:0):
Вірменія діяла дуже вузько та щільно в захисті, за схемою 5–3–2, тож було дуже тяжко зламати її оборону. По перерві тренер вніс корективи, й у другому таймі в нас пішла гра. Коли команди закриваються, завжди важко. Це стосується не лише збірної, але й матчів чемпіонату, коли всі гравці суперника перебувають за лінією м’яча. Важко зламати їхню оборону.
Щодо позиції Зінченка, то він грав зліва, трішки піднімався, бо перед ним виникав простір. Це іноді працювало, тож чом би й ні.
Відсутність Ярмоленка – велика втрата, адже він дуже досвідчений гравець. Думаю, із Вірменією він би дуже допоміг.
Гол Маліновського? Іноді ми награємо такі моменти, але я гадаю, що це була імпровізація. Коли забиваєш м’яч таким командам, які грають від оборони, цей гол стає ключовим, бо суперник розкривається. Усі емоційно відреагували на гол Караваєва. Я думаю, це пішло на користь команді, ми згуртувалися.
Перемога над Вірменією додасть упевненості перед Ірландією. Коли ти перемагаєш, легко готуватися до наступних матчів.
Нагадаємо, що матч з Ірландією розсудять арбітри з Туреччини.