Павло Василенко

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес, найімовірніше, остаточно завершив ігрову кар’єру. Про це заявив президент португальського Сан-Жуан-де-Вер Карлос Бранку, фактично поклавши край чуткам про можливе повернення ветерана на поле.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Алвеса було засуджено до 4,5 року позбавлення волі та п’яти років поліцейського нагляду за зґвалтування 22-річної жінки. До винесення вироку бразилець провів 14 місяців у слідчому ізоляторі. Згодом за нього внесли заставу в розмірі одного мільйона євро, після чого 42-річний футболіст подав апеляцію і був виправданий.

Після звільнення Алвес зосередився на бізнесі. У грудні з’явилася інформація, що він став співвласником клубу третього дивізіону Португалії – Сан-Жуан-де-Вер, придбавши контрольний пакет акцій з метою перезапуску команди.

За лаштунками активно обговорювався сценарій, за яким Алвес мав не лише керувати клубом, а й вийти на поле, підписавши короткостроковий контракт і допомігши команді у боротьбі за підвищення. Втім, ці плани так і не були реалізовані.

Президент клубу Карлос Бранку в коментарі O Jogo підтвердив, що Алвес не гратиме за команду, не вдаючись до деталей.

«Я вважаю, що він міг би дуже допомогти нам у лізі, але, на жаль, це було неможливо», – зазначив функціонер.

Наразі Сан-Жуан-де-Вер перебуває у складному становищі, посідаючи передостаннє місце в таблиці з 14 очками.