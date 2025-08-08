Павло Василенко

Барселона зараз готується до початку сезону 2025/26. Чемпіони Іспанії оголосили в п'ятницю, що Роберт Левандовськи отримав травму.

Польський нападник пропустив кінець попереднього сезону через травму. Підготовка до нового сезону спочатку проходила гладко.

Левандовськи вирушив з командою у передсезонний тур по Азії. Там він зіграв у всіх трьох матчах, забивши два м’ячі та зробивши одну результативну передачу.

У неділю Барселона проведе свій останній передсезонний товариський матч. Чемпіони Іспанії зіграють проти Комо в матчі Кубка Гампера.

Зрозуміло, що Левандовськи точно пропустить цей матч. Блауграна вже опублікувала офіційну заяву з цього приводу.

Польський нападник отримав травму підколінного сухожилля лівої ноги. Поки що невідомо, як довго нападник буде відсутній.

Барселона проведе свій перший офіційний матч сезону 16 серпня, коли у першому турі Ла Ліги вона зіграє на виїзді з Мальоркою.