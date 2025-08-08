Павло Василенко

Барселона позбавила воротаря Марка-Андре тер Штегена капітанської пов'язки. Як повідомляє Daily Sport, каталонський клуб доручив головному тренеру Хансі Фліку повідомити про це свого співвітчизника. Новим капітаном команди став уругвайський захисник Рональд Араухо.

Втрата капітанської пов'язки може стати останньою краплею для майбутнього тер Штегена в Барселоні. За даними DPA, рішення було прийнято після того, як 33-річний воротар відмовився надати інформацію про свій стан здоров'я Ла Лізі. Клуб також розпочав дисциплінарне провадження проти тер Штегена з цього приводу.

«В результаті дисциплінарного провадження, розпочатого проти Марка-Андре тер Штегена, та до його остаточного завершення, клуб вирішив тимчасово відсторонити гравця від посади капітана команди А», – йдеться у заяві Барселони.

Повідомляється, що гравець збірної Німеччини перебував у тренувальному центрі ФК Барселона у четвер, але не коментував ситуацію. Після нещодавньої операції на спині він повідомив у соціальних мережах, що вибув з гри близько трьох місяців. Однак клуб не надав жодної інформації щодо тривалості його відсутності.

Повідомляється, що Барселона хоче перевести німця на позицію воротаря номер три після приходу нового воротаря Жоана Гарсії. Тер Штеген грає за клуб з 2014 року та має контракт до 2028 року, але можливий продаж позбавить клуб його високої зарплати.

Щодо капітанства, то, за даними Mundo Deportivo, команда підтримує тер Штегена в цій ситуації. Однак, незрозуміло, чи відбулося командне голосування і чи може керівництво клубу проголосувати за нього.