Павло Василенко

У Ліверпулі зростають серйозні побоювання, що травма Александера Ісака, отримана напередодні, може виявитися важкою. Про це майже одночасно повідомили провідні британські ЗМІ – BBC, Sky Sports та The Athletic.

Шведський нападник має пройти МРТ уже сьогодні, після чого стане зрозумілим термін його відновлення. Втім, у клубі очікують, що Ісак пропустить значний відрізок сезону.

Форвард вийшов на заміну на початку другого тайму та невдовзі відкрив рахунок у матчі проти Тоттенгема. Проте згодом він зазнав ушкодження.

Ісак уже пропускав п’ять матчів у жовтні через травму, а нове пошкодження лише підсилює відчуття складного першого сезону на «Енфілді» після його рекордного переходу. Забитий м’яч став для нього лише третім у 16 матчах за чинних чемпіонів.

За інформацією The Athletic, ця травма може змусити Ліверпуль активізуватися на трансферному ринку в січні. Ситуацію ускладнює й відсутність Мохамеда Салаха, який перебуває на Кубку африканських націй. Повідомляється, що мерсісайдці розглядають варіант із підписанням Антуана Семеньо, здатного зіграти на обох флангах атаки, хоча він не є класичним центрфорвардом.

У разі тривалої відсутності Ісака єдиним номінальним центральним нападником у розпорядженні Арне Слота залишиться Уго Екітіке.