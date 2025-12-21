Слот відреагував на перемогу Ліверпуля в грі проти Тоттенхема: «В АПЛ ніколи не буває нудних матчів»
Фахівець задоволений трьома очками
близько 2 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував успіх своєї команди у матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенхема, який завершився перемогою з рахунком 2:1.
«Ми не утримували м'яч, коли він був у нас. Ми відбивали його, вони отримували кілька штрафних, кілька вкидань, кутових. Гра стала дуже хаотичною і безладної.
В цілому ми добре контролювали хід гри. Шість матчів без поразок, чотири перемоги і дві нічиї. Ми, звичайно, ще не ідеальні, але обидва наших нападника забили голи. Знову ж таки, з цього матчу можна винести позитивні моменти.
В АПЛ ніколи не буває нудних матчів. Якщо у суперника залишається 10 гравців, то дуже важливі флангові гравці. Саме Джеремі (Фрімпонг) своїми діями створив другий гол», – сказав Слот.
У поточному розіграші АПЛ Ліверпуль розташовується на п'ятому рядку турнірної таблиці, набравши 29 очок за підсумками 17 проведених зустрічей.