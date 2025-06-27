Погба і Фаті пройшли медогляд у Монако
Обидва футболісти прибули до розташування французького клубу і незабаром підпишуть контракти
близько 2 годин тому
Ансу Фаті / фото Барселона
Півзахисник Поль Погба та нападник Ансу Фаті перебувають на порозі переходу до французького клубу Монако. За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, обидва гравці прибули до клубу і пройдуть медичний огляд.
Погба приєднається до Монако як вільний агент після завершення контракту з попереднім клубом Ювентусом. Щодо Фаті, то Монако планує орендувати гравця у Барселони.
У минулому сезоні Ліги 1 Монако посів третє місце в турнірній таблиці, здобувши право виступати у єврокубках.
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