Півзахисник Поль Погба та нападник Ансу Фаті перебувають на порозі переходу до французького клубу Монако. За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, обидва гравці прибули до клубу і пройдуть медичний огляд.

Погба приєднається до Монако як вільний агент після завершення контракту з попереднім клубом Ювентусом. Щодо Фаті, то Монако планує орендувати гравця у Барселони.

У минулому сезоні Ліги 1 Монако посів третє місце в турнірній таблиці, здобувши право виступати у єврокубках.