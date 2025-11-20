Президент УАФ Андрій Шевченко під час виступу на Argentina Olé Summit в Буенос-Айресі висловиввся про шанси збірної України вперше за 19 років зіграти на Мундіалі. Його слова наводить Olé.

Останній раз ми грали на ЧС 20 років тому. Це великий виклик для нас, враховуючи нинішню ситуацію; якби ми змогли досягти чудового результату, це було б дуже добре, - розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України пробилася до плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У четвер, 20 листопада відбулося жеребкування даної стадії відбору.

На жаль, жереб не був прихильним до синьо-жовтих. У півфіналі українці зустрінуться зі Швецією. Якщо вдасться вийти до фіналу, то доля зведе команду з переможцем пари Польща – Албанія.