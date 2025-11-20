Жеребкування на ЧС-2026: всі пари плей-оф за вихід на Мундіаль
Всі команди дізналися свою долю
1 день тому
У швейцарському офісі ФІФА у Цюріху пройшла церемонія жеребкування плей-оф кваліфікації до Мундіалю-2026
Результати жеребкування європейських стиків за вихід на ЧС-2026
Шлях №1
Італія – Північна Ірландія
Уельс – Боснія і Герцеговина
Шлях №2
Польща – Албанія
Шлях №3
Туреччина – Румунія
Словаччина – Косово
Шлях №4
Данія – Північна Македонія
Чехія – Ірландія
Також відбулося жеребкування міжконтинентального плей-оф за потрапляння на чемпіонат світу-2026, що пройде у США, Канаді та Мексиці.
Результати жеребкування міжконтинентальних стиків за вихід на ЧС-2026
Шлях №1: Нова Каледонія/Ямайка – ДР Конго
Шлях №2: Болівія/Сурінам – Ірак
Півфінальні та фінальні матчі плейоф європейського відбору заплановані на 26 і 31 березня 2026 року відповідно.
У разі перемоги над командою Швеції підопічні Реброва зіграють фінальне протистояння проти Польщі або Албанії в якості домашньої команди.
Мундіаль пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.
Учасники чемпіонату світу-2026 будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.
