Згідно з останніми даними Transfer News Life, центральний нападник Ніколас Джексон, який виступає за мюнхенську Баварію на правах оренди з Челсі, швидше за все, повернеться до Лондона по закінченні сезону. Зазначається, що німецький клуб не має наміру використовувати опцію викупу гравця.

Венсану Компані вже запропонували нового форварда, який стане дублером після Гаррі Кейна і в перспективі зможе замінити англійця. Повідомляється, що турецький Галатасарай готовий продати Віктора Осімхена, щоб отримати додатковий дохід.

Нігерійський форвард позитивно ставиться до свого можливого переходу до Бундесліги, тоді як пропозиції із Саудівської Аравії його не цікавлять.

Контракт Осімхена зі стамбульським клубом діє до 2029 року. Цього сезону він провів 16 матчів і забив 12 голів. За оцінкою Transfermarkt, вартість 27-річного нападника становить 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Кейн очолив рейтинг претендентів на Золотий мʼяч 2026.