Голкіперу Баварії набридло сидіти за спиною Ноєра
Мюнхенці отримають компенсацію
20 хвилин тому
Даніель Перец / Фото - IMAGO
Голкіпер Баварії та збірної Ізраїлю Даніель Перец вдруге в сезоні змінить клуб, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Першу половину сезону воротар відіграв на правах оренди за Гамбург, отримавши запрошення приєднатись до Саутгемптона.
Перец пройшов медогляд і готується до суборенди в команду Чемпіоншипу. Сотон домовився з чемпіоном Німеччини про оренду з опцією викупу за 8,5 млн євро.
В поточному сезоні Перец провів за HSV 2 поєдинки в Кубку Німеччини.