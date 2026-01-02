Голкіпер Баварії та збірної Ізраїлю Даніель Перец вдруге в сезоні змінить клуб, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Першу половину сезону воротар відіграв на правах оренди за Гамбург, отримавши запрошення приєднатись до Саутгемптона.

Перец пройшов медогляд і готується до суборенди в команду Чемпіоншипу. Сотон домовився з чемпіоном Німеччини про оренду з опцією викупу за 8,5 млн євро.

В поточному сезоні Перец провів за HSV 2 поєдинки в Кубку Німеччини.

