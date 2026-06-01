Павло Василенко

Журналіст Ігор Бурбас у своїй авторській програмі на ютуб-каналі розповів, що житомирський клуб домовився про перехід іспанського хавбека Хаві Вільяра.

«У Полісся їде іспанець із Сегунди – це 23-річний півзахисник Хаві Вільяр з Альбасете. Житомирський клуб домовився про перехід гравця. Його беруть на дві позиції – він може зіграти як «шісту», так і «вісімку». Наскільки я чув, Вільяра рекомендував Роман Зозуля».

Хаві Вільяр пройшов через молодіжну систему Мурсії, грав за Ельче, а пізніше підписав контракт з молодіжною командою мадридського Реала. Після двох сезонів у Кастільї він провів минулий сезон в оренді в Юніоністас де Саламанка.

За Альбасете іспанець виступає з липня 2024 року: 56 поєдинків, один гол і один асист.