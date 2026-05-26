Сергій Разумовський

Бразильський захисник Лукас Тейлор офіційно залишив Полісся у зв’язку із завершенням терміну дії контракту. Про відхід футболіста повідомила пресслужба житомирського клубу, підсумувавши його внесок у результати команди за період виступів.

31-річний правий захисник став гравцем Полісся 18 жовтня 2023 року та за відносно короткий час зумів зарекомендувати себе як досвідчений і надійний виконавець. У футболці житомирської команди Тейлор провів 33 офіційні матчі, у яких записав на свій рахунок 1 забитий м’яч і 2 результативні передачі. Протягом свого перебування в клубі він був важливою частиною складу та допоміг команді досягти історичного результату.

Саме разом із Лукасом Тейлором Полісся зуміло вперше у своїй історії пробитися до єврокубків, що стало знаковою подією для клубу та його вболівальників. Крім того, останній сезон бразильця у складі житомирян завершився ще одним вагомим досягненням — команда здобула бронзові медалі української Прем’єр-ліги, вписавши яскраву сторінку у власну історію.

Лукас Тейлор є вихованцем бразильського Палмейраса, де пройшов футбольне становлення. До переходу в Полісся він уже мав солідний досвід виступів в українському футболі. У різні роки захисник грав за Львів у сезоні 2018-2019, Дніпро-1 у 2020-2021 роках, а також за Шахтар у період 2022-2023.

