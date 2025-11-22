Павло Василенко

Житомирське Полісся планує посилити атакувальну лінію команди, розглядаючи трансфер албанського легіонера з Олександрії Теді Цару.

За інформацією Sport.ua, головний тренер «вовків» Руслан Ротань має намір знову працювати з Царою, якого він уже тренував у складі Олександрії. Поки що офіційних пропозицій щодо переходу гравця клуб не направляв.

Діючий контракт Цари з Олександрією розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону албанець провів 15 матчів і забив чотири голи.

Полісся наразі посідає третє місце в чемпіонаті України з 23 очками в 12 зустрічах.

У неділю, 23 листопада, житомирська команда прийме Епіцентр.