У шостому турі української Прем'єр-ліги Полісся на власному полі здолало Лівий Берег – 1:0. Житомирська команда володіла перевагою протягом більшої частини зустрічі, але змогла забити лише завдяки автоголу суперника.

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Лівий Берег дисципліновано діяв в обороні та майже весь перший тайм стримував атакувальний натиск господарів. Проте наприкінці першої половини зустрічі кияни припустилися помилки.

На 37-й хвилині Косовський невдало зіграв біля власних воріт і відправив м’яч у сітку своєї команди. Цей автогол дозволив «вовкам» піти на перерву з мінімальною перевагою.

Після відновлення гри команда Руслана Ротаня продовжила контролювати перебіг матчу та створювати тиск на оборону Лівого Берега. Водночас господарям не вдалося розвинути успіх і забити вдруге.

Єдиний м’яч залишав інтригу до фінального свистка, однак Лівий Берег не зумів створити нагоди, щоб урятуватися від поразки. У підсумку Полісся здобуло важливі три очки.

Житомирський клуб набрав 15 балів і знову очолив турнірну таблицю, випередивши Карпати, які мають 13 очок. Шахтар із 12 пунктами посідає третю позицію, але має матч у запасі. Лівий Берег набрав чотири очки та розташовується безпосередньо над зоною вильоту.

УПЛ, шостий тур

Полісся – Лівий Берег 1:0

Гол: Косовський, 37 (автогол)

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Бабенко, Велетень (Брагару 68), Андраде (Назаренко 68), Андрієвський (Краснічі 81), Емерлаху (Федор 61), Краснопір (Гайдучик 46)

Лівий Берег: Жмурко, Татольна, Соколов, Бондаренко, Якимів, Челядін (Криворучко 82), Косовський (Банада 63), Шастал (Квасниця 63), Воробчак, Соуза (Волошин 73), Бріто (Фалль 73)

Попередження: Соколов, 39