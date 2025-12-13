У матчі 16-го туру чемпіонату України Полісся приймало Карпати і команди разом забили п'ять м'ячів. Підопічні Руслана Ротаня святкували перемогу з рахунком 3:2.

Після першого тайму господарі вели 2:0: перший м'яч забив Микола Гайдучик із передачі Гуцуляка, потім відзначився Олексій.

У другій половині зустрічі Гуцуляк знову віддав результативну передачу цього разу на Максима Брагару, який забив третій гол Полісся.

Карпати намагалися відігратися, провели кілька атак та зуміли забити двічі: перший м'яч виявився автоголом Богдана Михайличенка, а фінальний гол забив Ігор Краснопір.

УПЛ. 16-й тур

Полісся – Карпати – 3:2

Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопір, 88