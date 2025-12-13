Полісся у матчі з п'ятьма голами обіграло Карпати
Команди подарували драматичний поєдинок
близько 2 годин тому
У матчі 16-го туру чемпіонату України Полісся приймало Карпати і команди разом забили п'ять м'ячів. Підопічні Руслана Ротаня святкували перемогу з рахунком 3:2.
Після першого тайму господарі вели 2:0: перший м'яч забив Микола Гайдучик із передачі Гуцуляка, потім відзначився Олексій.
У другій половині зустрічі Гуцуляк знову віддав результативну передачу цього разу на Максима Брагару, який забив третій гол Полісся.
Карпати намагалися відігратися, провели кілька атак та зуміли забити двічі: перший м'яч виявився автоголом Богдана Михайличенка, а фінальний гол забив Ігор Краснопір.
УПЛ. 16-й тур
Полісся – Карпати – 3:2
Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопір, 88
