Павло Василенко

У матчі сьомого туру Української Прем’єр-ліги рівненський Верес на своєму стадіоні приймав житомирське Полісся. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 4:1.

У першому таймі Полісся забило три м’ячі – відзначилися Максим Браггару і двічі Олександр Філіппов.

На 70-й хвилині житомирська команда забила ще один гол завдяки точному удару півзахисника Томера Йосефі, а через дві хвилини форвард Вереса Денис Ндукве встановив фінальний рахунок – 4:1 на користь Полісся.

Відзначимо, що підопічні Руслана Ротаня здобули третю перемогу поспіль.

Верес займає 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок. Полісся йде шостим з 12 балами.

УПЛ, 7-й тур

Верес – Полісся – 1:4

Голи: Ндукве, 72 – Філіппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефі, 70.