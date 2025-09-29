Полісся на виїзді розгромило Верес, здобувши третю перемогу поспіль
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години тому
У матчі сьомого туру Української Прем’єр-ліги рівненський Верес на своєму стадіоні приймав житомирське Полісся. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 4:1.
У першому таймі Полісся забило три м’ячі – відзначилися Максим Браггару і двічі Олександр Філіппов.
На 70-й хвилині житомирська команда забила ще один гол завдяки точному удару півзахисника Томера Йосефі, а через дві хвилини форвард Вереса Денис Ндукве встановив фінальний рахунок – 4:1 на користь Полісся.
Відзначимо, що підопічні Руслана Ротаня здобули третю перемогу поспіль.
Верес займає 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок. Полісся йде шостим з 12 балами.
УПЛ, 7-й тур
Верес – Полісся – 1:4
Голи: Ндукве, 72 – Філіппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефі, 70.