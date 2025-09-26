Вінгер Динамо Владислав Кабаєв закликав українську Прем'єр-лігу знову дозволити перенесення матчів у зв'язку з виступами клубів у кваліфікації єврокубків в умовах війни в Україні.

Не хочеться на цьому акцентувати увагу, але ми теж люди, нам теж як фізично тяжко, так і морально. Звісно, якщо порівнювати з війною, з хлопцями, які в окопах, то це не зрівняється. Але якщо ми беремо окремо спорт… У нас такі реалії, тяжко. Але всі в рівних умовах: ми, Шахтар, Олександрія, Полісся. З хлопцями спілкуєшся і тут все однаково: всі хочуть грати у єврокубках, але коли туди виходять, то тут є дві сторони однієї медалі.

Окрім участі в міжнародних матчах ще є складна логістика. Плюс, ти в готелі за кордоном, а сім’я в Києві чи в Одесі. І в цей момент летять шахеди, летять ракети, це тисне на підсвідомість і на тебе це теж впливає. Тому фізично тяжко, звичайно, але більш складно психологічно. Живеш без сім’ї півтора-два місяці, хвилюєшся… Результату немає, а є критика. Це не дуже приємно. Ми до цього готові, звичайно, але як є. Зараз, коли приїхав до Києва, то в цьому сенсі стало легше.

Минулого року наші матчі на початку сезону переносили. Зокрема, коли ми грали із Партизаном та Рейнджерс, то могли зосередитися саме на єврокубках. Судячи з результату, це таки зіграло нам на руку. Можливо, в цьому і є сенс. Особливо, коли це перші ігри сезону, треба втягнутися в ігровий тонус. Збори – це зовсім інша історія у порівнянні із офіційними матчами. Звісно, було б легше, якби Ліга і суперники пішли б нам назустріч і ми могли перенести матчі чемпіонату, – сказав Кабаєв у інтерв'ю Football.ua.