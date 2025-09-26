Сергій Стаднюк

Матч Кубка України проти київського Локомотива став особливим для вінгера рівненського Вереса Владислава Шарая — він провів свій сотий поєдинок у складі червоно-чорних. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець уже четвертий сезон поспіль виступає за рівнян. За цей час 28-річний футболіст устиг провести 90 матчів в українській Прем'єр-лізі, чотири у перехідних іграх та шість у Кубку України.

У доробку Шарая 12 голів: вісім у Прем'єр-лізі, три у кубкових зустрічах та один у перехідному матчі за право виступати в еліті. Крім того, він відзначився сімома результативними передачами за Верес.

Однак цей факт навряд став сильною втіхою для Шарая. Справа в тім, що елітний Верес своє протистояння команді Другої ліги програв з рахунком 0:1. Таким чином, рівняни попрощалися з Кубком України вже на стадії 1/16 фіналу. Локомотив же дізнався свого суперника на стадії 1/8-ї.