Полісся розписало мирову з угорським клубом на зборах
Команда Ротаня відігралася в другому таймі
2 днi тому
У середу, 16 липня, Полісся провело черговий контрольний матч на зборах в Австрії, де зустрілося з угорським клубом Академія Пушкаш. Зустріч завершилася внічию – 1:1
Перший м'яч у грі забили угорці – відзначився Джоел Фамеє. Проте вже на початку другого тайму Олександр Філіппов відновив рівновагу і рахунок до фінального свистка не змінився.
Товариський матч.
Полісся – Академія Пушкаша – 1:1
Голи: Філіппов, 54 – Фамеє, 20
Команду Руслана Ротаня дуже скоро чекають зустрічі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій – поєдинки пройдуть 24 та 31 липня. Суперником житомирського клубу стане переможець дуелі між боснійським Борацем та андоррською Санта-Коломою.
Раніше повідомлялося, що основний форвард Полісся офіційно залишив український клуб.