Головний тренер Полісся Руслан Ротань в ефірі УПЛ ТБ поділився емоціями після перемоги у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (2:0), а також пояснив заміну в стартовому складі основного голкіпера початку сезону Георгія Бущана.

Зміни у складі? Хочу, мабуть, виокремити те, що матч з «Зорею» до пропущеного голу в нас набагато якісніше проходив, ніж сьогоднішній. Але парадокс у тому, що в тій грі поступилися, а сьогодні виграли. Дуже тяжкий матч, ми розуміли силу суперника, тому що «Шахтар» на м’ячі – дуже гарна команда, і ми хотіли, щоб наш склад на гру сьогодні був більш молодший і мобільніший – тому вибрали такий склад.

Щодо Кудрика у воротах. Розумієте, ми як виграємо разом, так і програємо разом. Тому винити Бущана в пропущених голах не хотілося б, і це, мабуть, буде неправильно. Але потрібно щось змінювати й давати шанс іншим, тому що дійсно ми пропустили на початку сезону дуже багато голів. Звісно, що хочеться трошки якось балансу – і якраз сьогоднішній вихід Кудрика пов’язаний з цим.

Дійсно, сьогодні ми дуже якісно зіграли в обороні – і це все-таки найголовніше, тому що потрібно також висновки робити з того, що в нас не виходить. Здавалося б, і в грі з «Чорноморцем», і в матчі з «Зорею» у нас були всі шанси на перемогу, але контратака, проблема балансу – і ти вже або програєш, або зрівнюєш суперник результат.

Тому, звісно, що сьогодні ми хотіли зіграти надійніше в обороні, бо розуміли, що «Шахтар» захоче сьогодні м’яч. Але якраз склад на гру сьогодні був таким, що нам потрібні були гравці, які дуже якісно грають 1 в 1. Такий у нас був план на гру, що стосується оборони – переходити 1 в 1. В принципі, нам це й допомогло, мабуть.

Звісно, коли ти граєш проти «Шахтаря», ти повинен бути мобільнішим, повинен бути максимально налаштований. Десь на початку матчу Назаренко, мабуть, беріг сили для голу– по-іншому й не скажеш. Але дуже класно, що він зібрався і відпахав цей матч на всі сто.