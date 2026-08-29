Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран емоційно прокоментував поразку своєї команди від Полісся в матчі четвертого туру УПЛ сезону 2026/27. У суботу, 29 серпня, донеччани поступилися житомирцям у Львові з рахунком 0:2.

Стосовно арбітражу ви можете поставити запитання президенту київського Динамо і також Ріццолі і Шевченку після попереднього матчу у рамках чемпіонату України, і він сказав, що там, насправді, мало бути пенальті, що це було помилковим рішенням. Мабуть, йому з Італії дійсно видно краще. Маю пропозицію, щоб Шевченко, Суркіс і Ніколла Ріццолі, аби вони на їхню думку всі разом переглянули спірні епізоди.

Стосовно голу, так, ми аналізували нашого суперника, адже ми знали, що дуже часто вони намагаються грати на Краснопіра в якості стовпа, і він дуже часто зачепляється за м’ячі і створюють багато гольових нагод на користь своєї команди. Важливо, розуміти, що коли трапляється пропущений гол, цьому передують як мінімум 4-5 помилок. Це не витримана лінія офсайду, це також недостатня кількість перебувань, коли ти намагаєшся вивести м’яч.

Тому, як я сказав, ми були готові, ми знали, які тактичні рішення повинні прийняти на полі, однак, на жаль, ми були готові адаптуватися безпосередньо по ходу протистояння. І тому дуже часто все закінчувалося в тій ситуації, що кожен із наших гравців почав просити м’яч замість того, аби запропонувати якісь тактичні рішення для своїх партнерів. Тому це дійсно боляче, однак, знову ж таки, через подібні болючі поразки народжується можливість для цінного досвіду, – передає слова Турана «Український футбол».