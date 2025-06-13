ЛНЗ підпише форвардів Олександрії та Кривбаса
Черкаський клуб веде активну трансферну роботу
8 хвилин тому
Фото: ФК Олександрія
Декілька днів тому ЛНЗ офіційно оголосив про призначення українського спеціаліста Віталія Пономарьова новим головним тренером команди.
Черкаський клуб продовжує активну трансферну кампанію, формуючи склад під нового наставника.
ЛНЗ близький до придбання лідера атаки Олександрії Олександра Філіппова за 300-500 тисяч євро. Гравець підпише контракт на два роки.
Віцечемпіон країни прийняв пропозицію ЛНЗ щодо трансферу центрального нападника, повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що черкаський клуб також підпише нападника Кривбаса Даніеля Сосу, який перейде вільним агентом та підпише контракт на три роки.