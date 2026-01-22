Павло Василенко

Керівництво Полісся ухвалило рішення віддати Данила Бескоровайного в інший клуб.

За інформацією ТаТоТаке, сьогодні 26-річний центрбек пройшов медогляд в ФК Сумгаїт (5-те місце у поточному чемпіонаті Азербайджану). Чемпіон світу серед молоді гратиме в новій команді до кінця сезону.

Ще одним клубом, який претендував на Бескоровайного, був казахстанський Ордабаси.

У нинішньому сезоні Безкоровайний провів дев'ять матчів за Полісся, в яких забив один гол. Контракт захисника з житомирським клубом чинний до 30 червня 2027 року, а його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.