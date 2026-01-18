Полісся продовжило контракт з капітаном команди
Руслан Бабенко отримав угоду до 2027 року
Руслан Бабенко/фото: Полісся
Житомирське Полісся офіційно продовжило контракт із півзахисником та капітаном команди Русланом Бабенком. Нова угода з 32-річним гравцем розрахована до літа 2027 року.
«ФК Полісся щиро бажає капітану команди Руслану Бабенку нових звершень, стабільної та натхненної гри, яскравих матчів і важливих перемог у складі нашої команди. Нехай лідерські якості, футбольний інтелект і впевнені дії в центрі поля ведуть Полісся вперед!» – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.
За час виступів у складі клубу Бабенко провів 58 матчів у всіх турнірах і зробив два результативні паси. Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич ухвалив несподіване рішення щодо Олексія Гуцуляка.
