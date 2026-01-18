Президент Полісся Геннадій Буткевич розвіяв усі чутки щодо подальшої долі вінгера команди Олексія Гуцуляка.

Незважаючи на напружені та непрості переговори щодо нової угоди, керівник клубу ухвалив принципове рішення включити футболіста до складу, який вирушив на збори до Іспанії. Основною причиною цього кроку стало прагнення не нашкодити інтересам національної збірної України напередодні ключових матчів відбору на чемпіонат світу.

Буткевич прямо заявив, що діалог про продовження контракту зайшов у глухий кут через надмірні фінансові запити з боку гравця. За його словами, Гуцуляк уже входив до числа найбільш високооплачуваних футболістів команди, а нові вимоги не відповідали поточній ситуації.

Президент також зазначив, що подібна позиція сформувалася під впливом агента, який насамперед керується особистою вигодою, а не розвитком українського футболу. При цьому, незважаючи на розбіжності з клубом, Буткевич відмовився тримати гравця поза командою. Вирішальною стала особиста розмова з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим.

«Робити одному футболісту завищену зарплатню — це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. Як президент клубу, я на такий ризик іти не можу. Я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору Полісся в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною — пробитися на чемпіонат світу», — заявив Буткевич.



