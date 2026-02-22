Павло Василенко

У матчі 17-го туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму стадіоні програв житомирському Поліссю з рахунком 0:2.

Гості вийшли вперед у середині першого тайму – відзначився Олексій Гуцуляк з передачі Миколи Гайдучика. Полісся подвоїло перевагу на 69-й хвилині завдяки точному удару Ігоря Краснопіра, для якого цей гол став дебютним за житомирян. Відзначимо, що форвард вийшов на заміну на 65-й хвилині.

На 89-й хвилині червону картку отримав захисник гостей Сергій Чоботенко.

Полісся здобуло другу перемогу поспіль. Команда Руслана Ротаня залишилася на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 33 очки. Колос посідає сьому позицію з 25 балами.

УПЛ, 17-й тур

Колос – Полісся – 0:2

Голи: Гуцуляк, 25, Краснопір, 69.