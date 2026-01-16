Полісся зробило офіційну заяву щодо ситуації з ключовим гравцем команди
Футболіст вирішив питання з клубом
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Центральний оборонець Сергій Чоботенко приєднається до Полісся Руслана Ротаня на навчально-тренувальних зборах в Іспанії, йдеться у повідомленні клубної пресслужби.
«Полісся та Чоботенко дійшли спільного розуміння та знайшли компроміс у робочій ситуації. За підсумками внутрішнього діалогу сторони погодили подальший формат співпраці. Чоботенко приєднається до основної команди на зборах в Іспанії та проходитиме підготовку».
Нагадаємо, напередодні Полісся інформувало, що Чоботенко та правий вінгер команди Олексій Гуцуляк переведені до команди U-19, адже не продовжили свої контракти з клубом, що в обох спливають 30 червня 2030 року.
