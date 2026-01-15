Перемовини між вінгером збірної України Олексієм Гуцуляком та житомирським Поліссям щодо продовження співпраці завершилися безрезультатно. Причиною стала принципова різниця в підходах до фінансових умов нового контракту, повідомляє телеграм канал Інсайди Пасічника.

Сторонам не вдалося досягти компромісу, після чого 28-річного футболіста відсторонили від тренувального процесу з основною командою та перевели до розташування юнацького складу U-19.

Нинішня зарплата Олексія складає 50 тисяч євро на місяць, Полісся пропонувало зменшити її до 30 тисяч євро. Головною перепоною стало те, що Гуцуляк наполягав на окладі, який удвічі перевищує його поточні умови.

Це категорично не вписується в нову стратегію житомирського клубу, спрямовану на скорочення зарплатної відомості.

У поточному сезоні Гуцуляк зіграв 19 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома забитими м’ячами та віддав чотири результативні передачі. Його контракт із Поліссям чинний до червня 2026 року, а трансферна вартість гравця, за оцінками, становить близько трьох мільйонів євро.